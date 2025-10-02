Catamarca: rescataron y hospitalizaron el trabajador despedido de CAMINO SA que amenazaba quitarse la vida

Recordemos que esta tarde de jueves personal policial se hizo presente en un domicilio de Sumalao, Valle Viejo, donde un hombre de apellido Duveaux se había Atrincherado en una de las oficinas de una empresa del rubro Alimentación, con un arma blanca (cuchillo).

El motivo sería que lo habrían despedido y la falta de pago, activándose el protocolo (Comité de Crisis) del personal policial del Kuntur (mediador) y con la presencia del SAME, que una vez rescatado el trabajador, lo trasladó al Hospital San Juan Bautista.