Catamarca renovó su acuerdo con el Banco Nación para que siga como agente financiero

En un encuentro del que participaron el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard; el gobernador Raúl Jalil, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, se acordó la renovación de la entidad bancaria como agente financiero de la provincia hasta 2035, lo que permitirá ampliar los beneficios y la oferta de productos y servicios para los empleados estatales quienes, además, podrán acceder a préstamos con tasas y plazos preferenciales.

Este convenio reafirma el compromiso del Banco con el fortalecimiento institucional y financiero de la provincia, garantizando la atención de los servicios bancarios del sector público, el pago de haberes, la administración de fondos provinciales y la provisión de herramientas financieras orientadas al desarrollo productivo y social.

Durante la firma, Tillard destacó que “desde enero de 2024 hemos liquidado más de $700 mil millones de crédito a favor de las familias y de las PyMEs catamarqueñas. Actualmente, tenemos un saldo de cartera de $300 mil millones en la provincia y múltiples iniciativas para seguir desarrollando la relación que tenemos”.

Por su parte, el Gobernador agradeció “al gobierno nacional, al presidente del Banco y a todo su equipo, por este vínculo tan importante que genera programas de incentivo al consumo o a la inversión con tasa preferencial”.

A su turno, Catalán agregó que “seguimos trabajando en una agenda conjunta entre la Nación y las provincias con medidas concretas que impulsan el fortalecimiento institucional y financiero, ayudan a federalizar el crédito y acompañan a las economías regionales”.

En el acto, también estuvieron presentes por parte del Banco Nación, el gerente general, Gastón Álvarez, y el gerente departamental Público, Fernando Núñez, mientras que, por parte del gobierno provincial, asistieron el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Alberto Marchetti, y la coordinadora de Asuntos Estratégicos, Alejandra Nazareno.

Cabe destacar que la entidad cuenta con 21 filiales en la provincia de Catamarca para brindar atención a una cartera de más de 317.000 clientes personas humanas y más de 6.000 PyMEs. 

