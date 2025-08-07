Catamarca: removieron del cargo a una directora de escuela denunciada por violencia laboral contra una docente

En una decisión contundente, el Ministerio de Educación resolvió remover del cargo a la directora de la Escuela Agrotécnica de Alijilán, Clara Alejandra Lemos, luego de que saliera a la luz una grave denuncia por violencia laboral presentada por la docente Silvina Nieva, quien se encuentra actualmente con carpeta psiquiátrica.

La medida fue ejecutada luego de que, en horas de la tarde, personal de la División Sumarios del Ministerio se constituyera en el establecimiento para relevar documentación y recabar testimonios. Fuentes oficiales confirmaron que la directora fue apartada preventivamente por actos de maltrato y hostigamiento contra el personal, mientras avanza la investigación administrativa.

Silvina Nieva, docente con más de veinte años en la institución, denunció haber sido víctima de maltrato psicológico y verbal por parte de Lemos durante años. La situación derivó recientemente en una crisis de salud dentro del establecimiento, lo que obligó a su traslado a un centro médico y a iniciar una licencia psiquiátrica.

“Estoy con carpeta psiquiátrica porque no puedo más. La violencia que recibí fue constante: gritos, humillaciones, maltratos delante de compañeros y alumnos. Me sentí sola, hostigada y vulnerable. Tengo miedo de volver a la escuela”, declaró Nieva con angustia.

Luego de este incidente, Lemos denunció a varios docentes y auxiliares por supuestas amenazas, entre ellos a quienes se solidarizaron con Nieva durante su descompensación. Estas acciones fueron interpretadas por miembros de la comunidad educativa como una estrategia para acallar voces disidentes dentro de la institución.

En paralelo, el abogado de Nieva, Iván Godoy, advirtió que evalúa presentar una denuncia penal contra la exdirectora por presuntas irregularidades administrativas. Aunque hasta el momento no se ha formalizado la denuncia, el letrado no descartó que los hechos puedan encuadrarse en un eventual delito de peculado, sujeto a revisión legal y contable.

La Escuela Agrotécnica de Alijilán, que alberga a unos 150 alumnos en doble jornada, funciona sin personal administrativo, sin asesoría pedagógica ni ordenanzas, lo que sobrecarga al personal docente y agrava los conflictos internos. Esta precariedad operativa fue mencionada por docentes como parte del trasfondo de las tensiones.

Con la intervención de la División Sumarios, se abrió una investigación administrativa formal, que determinará si corresponde aplicar sanciones más severas o reubicar definitivamente a los involucrados. Mientras tanto, la directora Lemos fue separada del cargo, como medida preventiva, por violencia laboral comprobada en los informes preliminares.

Fuente: Catamarca en Cana