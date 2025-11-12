Radio TV Valle Viejo
Catamarca: referente de Nación participó de una jornada interinstitucional de Salud Mental

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo participó, del encuentro interinstitucional “Abordaje Territorial de los Consumos Problemáticos: una mirada local con perspectiva de derecho”, que contó con la participación del Director de Acompañamiento y Seguimiento de Dispositivos de Atención Comunitaria de SEDRONAR, Sebastián Dabreinche.

En esta oportunidad, participaron referentes de Mesa de Consumos Problemáticos de CAPRESCA, Casas de Acompañamiento Comunitarios de SEDRONAR, Casa Esquina Libertad, Red Puentes, Hogar de Cristo.
La Ministra agradeció al equipo de Salud Mental “por el gran trabajo que hacen en cada dispositivo y con cada acción”.

Por su parte, Sebastián Dabreinche indicó que “en esta jornada, estamos trabajando en red territorial con todos los dispositivos de SEDRONAR y de la provincia con el objetivo de trabajar en conjunto y tener una mirada de abordaje territorial”.

Dabreinche, también señaló que “se presentaron algunas experiencias del Ministerio de Salud respecto al consumo problemático y en base a esto se habló sobre nuevos desafíos, el trabajo en red, cómo abordar al sistema de salud desde una mirada territorial”.

Para finalizar, destacó que “en la provincia observe un buen trabajo intersectorial; hay diálogo desde las diferentes áreas, y hoy están participando todos los dispositivos de la SEDRONAR, lo que demuestra una legitimidad que se escucha y el desafío es un dialogo más profundo”.

