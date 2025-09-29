Catamarca: Red Star se quedó con el primer chico y manda la serie final ante Olimpia

El último viernes, el estrellado venció a Olimpia de visitante, por 69 a 65, y quedó match point, en la definición del Anual de Primera División

Red Star, con un triunfo de principio a fin, dió cuenta de Olimpia, el viernes último, con un score de 69 a 65, en el estadio Puyuyo Sánchez de sus rival, y de esta forma se adelantó en la serie de las finales de Primera División, que lleva adelante la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca.

Olimpia sólo pudo adelantarse al marcador, en el inicio del partido, por 4 a 3, y de ahí en más, el líder de la fase regular del torneo, no dejó más el liderato del match. Y hasta llegó a sacar 18 puntos de ventaja (27 a 9 el parcial), en el trancurso del 2do cuarto.

El ganador, fue fundamental la tarea del capitán Francisco “Pancho” Bernardez, que sumó 18 puntos, con 3 de 4 dobles, 1 de 3 en triples, y 9 de 11 en tiros libres. Además, el que complementó el andar en el visitante, fue Matías Cuenca, quien colaboró con 17 unidades y 8 rebotes.

En Olimpia, los destacados estuvieron entre los 13 puntos del experimentado José Juárez (salió por 5 faltas), y los 11 que pudo convertir Emanuel Herrera, que le permitió al equipo de Carlos Cáceres llegar con chances al cierre del juego.

El último tiro libre anotado por Gonzalo Castillo (único punto anotado en el partido), a falta de 14 segundos para el epílogo, sirvió para darle el éxito a Red Star, que está 1 a 0 en la serie de las finales del Anual, y tendrá la posibilidad de cerrar la misma, el viernes que viene en el estadio Antonio Ricardo Bollea.