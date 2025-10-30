Catamarca: Red Star entrena de cara al debut en el PreFederal

El conjunto de Red Star, bajo las órdenes de la dupla técnica de Sebastián Andrada y Rodrigo Soria, se entrenó ayer y durante la última semana, preparándose para el inicio del Torneo PreFederal que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca.

Una de las rutilantes caras nuevas, será la del experimentado Nahuel Marchetti, el base de 36 años y 1.83 mts. de alatura, nacido en Villa Adelina (Buenos Aires), que ya hace un par de temporadas está radicado en la provincia, y que viene de formar parte de las filas de Olimpia.

El conjunto de calle Sarmiento espera una respuesta favorable al reclamo realizado ante la Federación, al haber sido perjudicado con la cantidad de localías en el sorteo del fixture, al ser una sola rueda entre los 7 equipos, y el final four, que determinará los 3 clasificados por Catamarca, a la Liga Federal de Básquetbol del 2026. Red Star sólo tiene en su programación 1 partido de local y 5 de visitante, mientras que hay tres instituciones con 3 y 3, y dos con 4 y 2, respectivamente, generando un perjuicio deportivo y económico al club.

La institución agradece a los sponsors que se suman a la campaña del estrellado en la competencia: Cámara de Diputados de Catamarca, presidencia Paola Fedelli, Re Stream TV, Coworking y Romeva Transporte de Pasajeros.