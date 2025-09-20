Radio TV Valle Viejo
Catamarca: recuperaron dos búfalos sustraídos en El Alto

A raíz de una denuncia penal radicada por un hombre de 47 años de edad, quien indicó haber sido víctima de un supuesto delito de abigeato, tras averiguaciones practicadas y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 3, efectivos de la División Abigeato de la Policía de la Provincia, conjuntamente con sus pares de la Seccional de Tapso, Subcomisaría Colonia de Achalco y Peritos de la Dirección General de Criminalística, llegaron hasta una vivienda ubicada en localidad de Los Morteros, Dpto. El Alto, donde materializaron un allanamiento ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Marcelo Sago.

En el lugar, los policías lograron recuperar dos (02) búfalos, que tendrían relación con el hecho investigado, cinco (05) cartuchos de escopeta calibre 16, varias monturas, ocho (8) lazos, seis (6) atadores trenzados de cuero, una (1) máquina de picar carne, una (1) sierra, cuatro (4) cuchillos tipo carnicero y un (1) aparejo, que quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.

