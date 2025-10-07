Catamarca: recuperan motos robadas, secuestraron otras de dudosa procedencia, teléfonos celulares, droga y detienen a tres personas en la Capital

A raíz de denuncias penales radicadas en la Unidad Judicial N° 4 por la sustracción de motocicletas, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantía N° 1, a cargo del Dr. José Santiago Ahumada Franzzini y tras un amplio trabajo investigativo, numerarios de la División Investigaciones, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales, conjuntamente con personal del Precinto Judicial N° 4 , diferentes Divisiones del Departamento mencionado, Peritos de la Dirección General de Criminalística, personal de calle perteneciente a la Unidad Regional N° 1 y de la División de Unidades de Apoyo, materializaron 10 órdenes de allanamiento, en distintos domicilios de esta Ciudad Capital.

Durante las medidas Judiciales, los investigadores secuestraron una (01) motocicleta Honda Tornado 250 cc., de color negro, una (01) Honda Wave blanca 110 cc., y otras tres (03) motos totalmente desarmadas, las cuales carecían de su respectiva documentación, dieciséis (16) teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y cuatro (04) elementos punzantes de fabricación casera, conocidas como “espaditas” y varias prendas de vestir.

Además, en uno de los domicilios allanados, los Policías secuestraron 156 gr. de una sustancia tipo herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente por personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, arrojó como resultado positivo para Marihuana, por lo que fue puesta a disposición del Juzgado Federal. Finalmente, los Policías arrestaron a tres personas del sexo masculino de 22, 23 y 37 años de edad, las cuales quedaron a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.