Catamarca: recuperan en el barrio Parque América una moto robada

En la tarde de hoy, a las 17:25, personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 5, se constituyó en una vivienda ubicada en la calle Panamá al 1.800, del barrio Parque América, donde materializó un registro domiciliario.

En el inmueble, los policías secuestraron una motocicleta Bajaj Rouser 200 cc., de colores azul y negro, en virtud que tras llevar a cabo tareas de su especialidad lograron observar que el rodado presentaría signos de adulteración en la numeración del cuadro y motor, por lo que finalmente fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.