Catamarca: recomiendan mantener actualizada la tarjeta SUBE para conservar los descuentos

El Gobierno recordó a los usuarios del sistema SUBE que cuenten con descuentos locales la importancia de mantener actualizada la tarjeta física para evitar inconvenientes y asegurar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.

El trámite es gratuito, rápido y puede realizarse desde la app SUBE, en las Terminales Automáticas o incluso a bordo de las unidades de transporte que cuentan con el sistema de “Atributo a Bordo”.

Cómo actualizar la tarjeta SUBE:

*Desde la app SUBE: ingresar a la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Esta función está disponible para teléfonos Android 6 o superior con tecnología NFC.

*En una Terminal Automática: acercar la tarjeta unos segundos hasta que el dispositivo indique que la actualización fue realizada.

*En el colectivo: informar al chofer que hay una actualización pendiente y acercar la tarjeta al validador hasta que la pantalla confirme que el atributo fue aplicado.

Las autoridades aclararon que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, que permite viajar con un 55% de descuento, no deben realizar esta actualización, ya que el sistema renueva automáticamente sus beneficios.

La recomendación busca garantizar que los pasajeros continúen accediendo a los descuentos vigentes y evitar inconvenientes en el sistema de cobro del transporte público.