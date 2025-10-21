Catamarca: recomiendan cuidados especiales por aparición de animales ponzoñosos

Con el aumento de la temperatura, aumentan también las apariciones de animales ponzoñosos como alacranes, arañas y víboras. Desde el Ministerio de Salud se recomienda conocer las características de los animales, para su correcta identificación, y tomar precauciones para evitar mordeduras y picaduras.

Alacranes o escorpiones

Los alacranes del género Tityus son de las especies más peligrosas. El género Tityus Trivttatus posee pinzas delgadas, con un pequeño apéndice debajo del aguijón, es marrón rojizo y en su lomo tienen tres rayas longitudinales más oscuras. La especie Tityus Confluens es similar al anterior, con la diferencia de que el lomo es totalmente oscuro. Ambos pueden medir hasta 5 o 6 cm. Estas dos especies de alacranes, son consideradas de importancia médica ya que con ellos se genera un antídoto para fabricar el suero. Las personas que encuentren alacranes en sus domicilios y deseen acercarlos a la Dirección de Control Integrado de Vectores y Zoonosis (Chacabuco 169, lunes a viernes de 8 a 12 horas), deben capturarlos y conservarlos con vida de forma segura.

Arañas

Las dos especies más peligrosas en nuestro territorio son la Latrodectus, más conocida como “Viuda Negra”, que mide entre 2 y 3 cm, es de color negro brillante con manchas rojas y ataca cuando se siente amenazada; y la especie Loxosceles Laeta, conocida como violinista o araña de los rincones, es de color pardo amarillento o rojizo y mide de 8 a 30mm, tiene una mancha característica en el tórax similar a la forma de un violín. Es nocturna y solitaria, no es agresiva y se encuentran en depósitos o sitios de poco movimiento.

Víboras o serpientes

Las más frecuentes en nuestra provincia son la Bothrops Alternatus, más conocida como “Yarará grande” y la Bothrops Diporus “Yarará chica”, el tamaño varía de acuerdo a la especie y son generalmente de un color base castaño claro a oscuro, con patrones de manchas oscuras o con la forma de una cruz en la cabeza, en el caso de la yarará grande. La yarará chica tiene manchas en forma de moño o reloj de arena. La Crotalus Durissus “Cascabel” miden generalmente entre 60 y 120 cm., con cabezas triangulares y un cascabel al final de la cola, y la Micrurus sp “Coral” que la mayoría mide menos de 90 cm. Su característica más distintiva es la coloración brillante con anillos alternos rojo, amarillo y negro.

Para evitar la aparición de animales ponzoñosos, la Dirección de Control de Vectores y Zoonosis recomienda: