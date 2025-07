Catamarca: reclamo vecinal por la imparable inseguridad en Capayán

En Nueva Coneta, Departamento Capaán, vecinos acusan que la ola de robos no se detiene y que la policía no cuenta con los recursos para frenar a los delincuentes.

Una mujer, víctima de la inseguridad, dijo que los malvivientes están identificados, pero la falta de herramientas de la policía local no permite que puedan avanzar en soluciones.

En diálogo con un cronista de Radio TV Valle Viejo, una de las vecinas dijo que “ya vamos pasando por dos robos. Uno, nos llevaron bastantes cosas. Entran y salen como dueños, no entendemos. Hacemos el aviso a la policía, primero no tenían móvil, ahora tienen móvil pero no tenían para tomarnos la denuncia. Los seguimos hasta la casa (a los ladrones), les avisamos (a los policías) quiénes eran y nada. No nos toma la denuncia porque dicen que no tienen como imprimir, y antes no nos tomaron porque no tenían quien nos tome la denuncia”.

También reclamaron porque los efectivos no cuentan con un edificio propio: “El destacamento funciona en una biblioteca y está re feo, se está cayendo a pedazos, está partido. Pusieron personal de calle trabajando. Fue una semana, esa semana que nos robaron, iban y volvían. Anoche yo fui a pedir el móvil que me siga porque andaban de nuevo los chicos acá, mi marido estaba trabajando. Yo no sé qué pueden hacer, es una inseguridad total. Sabemos quiénes son los delincuentes y se nos ríen en la cara”.