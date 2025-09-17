Catamarca: rechazaron el pedido de inhibición del fiscal Guillermo Narváez en el Juri a Hugo Costilla

El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió no hacer lugar al pedido de inhibición presentado por el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez, quien alegaba una estrecha amistad con Hugo Costilla, fiscal de Instrucción N° 5, para excusarse de intervenir en el Juri por la causa Wica.

Narváez había argumentado vínculos personales y familiares con Costilla y sus hijas, señalando que esto podía afectar su objetividad como fiscal acusador.

En el rechazo del Tribunal, Narváez deberá participar en el Juri y decidir si formula la acusación o fundamenta por qué no corresponde.