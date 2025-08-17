Radio TV Valle Viejo
Catamarca: reapertura de la Huerta “Sembrando Oportunidades”

Con el objetivo de brindar un espacio que posibilite la formación, a través del aprendizaje y las experiencias, y contribuya al desarrollo de prácticas comunitarias, forjando la contención psicosocial de los participantes, retomó su actividad el Dispositivo Socio Productivo “Sembrando Oportunidades”, Huerta Agroecológica Comunitaria.

El mismo, funciona en el Centro Vecinal “Los Ceibos”, ubicado en el B° Los Ceibos (500 vv), los días lunes y jueves de 8 a 13 horas, y está destinado a la comunidad en general.

Las actividades que propone este espacio incluyen capacitación sobre agroecología, economía social, técnicas de siembra, prácticas de compostaje, planificación de producción, costos y ganancias, biofertilizantes e insecticidas naturales, envasado y etiquetado, modelos de organización comunitaria (cooperativas, ferias), redes sociales y estrategias de comercialización.

Además, prácticas de huerta en diseño, preparación del suelo, siembra, armado de almácigos y trasplante, construcción y puesta en marcha de compostera, cosechas, conservación y venta de productos, recolección y guardado de semillas; junto a prácticas comunitarias en exposición y venta de productos y participación en ferias locales.

A esto, se suman actividades psicosociales individuales y grupales, entrevistas con familiares y/o referentes, articulación con equipos de centros de salud, visitas domiciliarias a participantes del dispositivo y el acompañamiento de otros emprendedores.

Es importante destacar que, con este tipo de dispositivos comunitarios, se hace énfasis en la salud mental comunitaria, trabajando cada vez más cerca de los vecinos y vecinas.

