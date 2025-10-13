Catamarca: realizaron acciones de promoción y prevención de Chagas en Ambato

El Ministerio de Salud de la provincia, realizó encuentros educativos en instituciones educativas del nivel inicial y primario del departamento Ambato, en las localidades de Las Chacritas, Singuil, Los Castillos, El Bolsón y Chuchucaruana.

Se trabajó con más de 160 niños y niñas, en temáticas relacionadas al reconocimiento del vector, formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, importancia de los controles médicos y serológicos en la infancia y promoción de la vivienda saludable.

La enfermedad de Chagas se transmite principalmente por el contacto con las heces de insectos triatominos (vinchucas o chinches) infectados, la transmisión de madre a hijo durante el embarazo o parto, la ingestión de alimentos o bebidas contaminados, trasplantes de órganos o transfusiones de sangre de donantes infectados. No se transmite por contacto físico o saliva.