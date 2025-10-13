Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: realizaron acciones de promoción y prevención de Chagas en Ambato

El Ministerio de Salud de la provincia, realizó encuentros educativos en instituciones educativas del nivel inicial y primario del departamento Ambato, en las localidades de Las Chacritas, Singuil, Los Castillos, El Bolsón y Chuchucaruana.

Se trabajó con más de 160 niños y niñas, en temáticas relacionadas al reconocimiento del vector, formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, importancia de los controles médicos y serológicos en la infancia y promoción de la vivienda saludable.

La enfermedad de Chagas se transmite principalmente por el contacto con las heces de insectos triatominos (vinchucas o chinches) infectados, la transmisión de madre a hijo durante el embarazo o parto, la ingestión de alimentos o bebidas contaminados, trasplantes de órganos o transfusiones de sangre de donantes infectados. No se transmite por contacto físico o saliva.

  • Feria del Libro 2025 en Catamarca: convocan a escritores para presentar libros

    Feria del Libro 2025 en Catamarca: convocan a escritores para presentar libros

    El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca convoca a autoras y autores de libros interesados en realizar presentaciones en el marco de la 17º Feria Provincial del Libro a presentar sus propuestas. La convocatoria es exclusiva para presentaciones de libros de reciente publicación, a fin de integrar la programación de la feria, que…

  • Un santiagueño considerado como de los peores criminales de la historia, camina libre por las calles

    Un santiagueño considerado como de los peores criminales de la historia, camina libre por las calles

    El nombre Pablo Maximiliano Amín evoca inmediatamente en Tucumán el recuerdo de uno de los crímenes más sádicos de la crónica policial argentina: el femicidio de su esposa, María Marta Arias, ocurrido en 2007. Casi dos décadas después, este expediente sigue siendo un símbolo de la violencia de género, la manipulación judicial y la controversia…

  • Catamarca: realizaron acciones de promoción y prevención de Chagas en Ambato

    Catamarca: realizaron acciones de promoción y prevención de Chagas en Ambato

    El Ministerio de Salud de la provincia, realizó encuentros educativos en instituciones educativas del nivel inicial y primario del departamento Ambato, en las localidades de Las Chacritas, Singuil, Los Castillos, El Bolsón y Chuchucaruana. Se trabajó con más de 160 niños y niñas, en temáticas relacionadas al reconocimiento del vector, formas de transmisión de la…

  • Un docente de la UTN murió aplastado por su camioneta mientras la reparaba

    Un docente de la UTN murió aplastado por su camioneta mientras la reparaba

    Un trágico accidente ocurrió este domingo en la intersección de Perú y Pasaje Martín Rodríguez, en San Miguel de Tucumán, donde el ingeniero Miguel Ortega (54) perdió la vida tras quedar aplastado por su camioneta mientras realizaba tareas de reparación. Según las primeras informaciones, Ortega se encontraba arreglando la parte inferior del vehículo cuando, por…

  • El Registro Civil de Catamarca realizó más de 160 trámites a través del Móvil de Documentación Rápida

    El Registro Civil de Catamarca realizó más de 160 trámites a través del Móvil de Documentación Rápida

    En el marco de la política provincial que busca garantizar el acceso a los trámites del Estado en todo el territorio, el Registro Civil de Catamarca llevó adelante nuevos Operativos de Documentación Rápida en distintos puntos de la Capital y el interior catamarqueño durante la última semana. El Móvil de Documentación Rápida llegó a diferentes…

  • Catamarca: se viene la última función del ciclo de cine en homenaje a Sandro

    Catamarca: se viene la última función del ciclo de cine en homenaje a Sandro

    El ciclo de cine en homenaje a los 80 años de Sandro llega a su cierre este viernes 17 de octubre a las 19.30 en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), con la proyección de Subí que te llevo (Rubén Cavallotti, 1980), una de las comedias más recordadas del Gitano. El pasado viernes 10 se…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3