Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: Raúl Jalil visitó la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Recreo

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de Recreo, Luis Polti, recorrió la obra de la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la ciudad de Recreo, que se encuentra casi finalizada y solo resta energizar para su puesta en funcionamiento.

La infraestructura cuenta con cuatro trenes de tres lagunas facultativas en serie, donde se realizará el tratamiento biológico del efluente, beneficiando a todos los vecinos de Recreo. Esta ampliación surge de la necesidad de aumentar la capacidad de la planta actual, que había quedado limitada por el crecimiento poblacional.

El proyecto, originalmente financiado por el Gobierno Nacional fue abandonado, por lo que la Provincia retomó su ejecución meses atrás. Además, se avanzó en la construcción del nexo conector entre la planta vieja y la nueva, con 6.000 metros de cañería de PVC de 400 mm de diámetro.

La planta recibirá un caudal de ingreso de 270 m³/hora y tratará un total de 3.500 m³ diarios, con la posibilidad de reutilizar el efluente ya tratado, aportando un beneficio ambiental y social de gran impacto. Durante la visita, el mandatario provincial estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; la diputada provincial, María Argerich; la dirigente Débora Romero, entre otras autoridades provinciales y municipales.

  • Catamarca: Raúl Jalil visitó la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Recreo

    Catamarca: Raúl Jalil visitó la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Recreo

    El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de Recreo, Luis Polti, recorrió la obra de la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la ciudad de Recreo, que se encuentra casi finalizada y solo resta energizar para su puesta en funcionamiento. La infraestructura cuenta con cuatro trenes de tres lagunas facultativas en serie, donde…

  • Financiamiento para proyectos extensionistas en Catamarca

    Financiamiento para proyectos extensionistas en Catamarca

    La Secretaría de Extensión de la UNCA, a través del Área de Fomento a Proyectos, entregó la resolución rectoral que aprueba el financiamiento a 15 proyectos seleccionados por las distintas Facultades, presentados en el marco de la Primera Convocatoria del Programa de Fomento a Proyectos de Curricularización de la Extensión, y además, a los 8…

  • Axel Kicillof contra Milei por el encuentro con Trump: “Su obligación es con el pueblo argentino”

    Axel Kicillof contra Milei por el encuentro con Trump: “Su obligación es con el pueblo argentino”

    El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que el presidente Javier Milei “puede tener los amigos que quiera” pero su “obligación es con el pueblo argentino”, después de la reunión del mandatario con su par estadounidense, Donald Trump, en Washington. “Es muy grave que el Gobierno ataque al Instituto Nacional del Cáncer; deje de distribuir vacunas y medicamentos:…

  • Intendentes del Este catamarqueño preocupados por el estado de la Ruta Nacional 157

    Intendentes del Este catamarqueño preocupados por el estado de la Ruta Nacional 157

    Intendentes del Este catamarqueño manifestaron su preocupación por el estado de deterioro de la Ruta Nacional N°157. En una reunión con el gobernador Raúl Jalil, los intendentes de la región solicitaron al mandatario que interceda ante Nación. Esta ruta nacional es una vía estratégica en el Este provincial, puesto que atraviesa varias localidades y actualmente…

  • Catamarca: falleció un automovilista en viaje en Tinogasta

    Catamarca: falleció un automovilista en viaje en Tinogasta

    Una persona de sexo masculino perdió la vida mientras se dirigía en su vehículo hacia la ciudad de Fiambalá, por la Ruta Nacional N° 60, a la altura del distrito El Puesto. El hombre, identificado como Domingo Héctor Romero (57, gendarme retirado, estacionó su automóvil Chevrolet Corsa y el pretender bajar, se desplomó al piso.…

  • Encontraron un dinosaurio en La Rioja y sería de la especie más antigua del mundo

    Encontraron un dinosaurio en La Rioja y sería de la especie más antigua del mundo

    Primero fue con una pala y unos mangos de su bolsillo. “Algún fósil debe haber”, pensó. Había. Al año siguiente volvió. Fue con un subsidio de 1.000 dólares, más unos pesos que le prestó un colega. “Debe haber más fósiles”, se dijo. Había. Lo mismo hizo en los años que siguieron y en la última década lleva encontrados…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3