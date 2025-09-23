Radio TV Valle Viejo
Catamarca: Raúl Jalil habilitó nuevos tramos en la obra de La Costanera

El gobernador Raúl Jalil, encabezó la habilitación de dos nuevos tramos de la obra de puesta en valor de La Costanera del Río Del Valle. En la ocasión, los equipos de Vialidad Provincial realizaron la pavimentación en la cuarta y quinta sección, que se extienden hasta cerca del Puente de Sumalao, incluyendo los tramos comprendidos entre avenida del Camino de la Virgen hasta avenida Félix Avellaneda (Ruta provincial N° 33) y desde aquí hasta la avenida Juan Chelemín.

La obra se desarrolló en una longitud de 1.600 metros en la sección 4 y 1.900 metros en la sección 5, con un ancho de calzada destinada al tránsito vehicular y zona de bicisenda. Completan el perfil las veredas de hormigón en ambos márgenes, también se ejecutaron alcantarillas y badenes, cordones cunetas, barandas cincadas para defensas, señalización horizontal y vertical, mientras que en las intersecciones como distribuidor del tránsito construyeron rotondas a fin de dar una mayor fluidez al tránsito vehicular.

La puesta en valor de La Costanera tiene como objetivo integrar el Río del Valle y sus márgenes al contexto urbano de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

    El ministro Catalán visita Catamarca y se reunirá con candidatos de La Libertad Avanza

    El Ministro del Interior, Lisandro Catalán, se encuentra de visita oficial en Catamarca y mantiene distintas actividades junto al gobernador Raúl Jalil, mientras que se prevé una reunión entre ambos para tratar la coyuntura política y económica. En materia económica y sobre el reclamo de las provincias por falta de envío de fondos, el funcionario…

    “Hablamos de una cifra específica”, reconoció Caputo sobre el encuentro de Trump y Milei

    El ministro de Economía, Luis Caputo, habló con la prensa en el hotel de Nueva York tras la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Señaló que fue un encuentro “realmente emocionante” y lo definió como un respaldo al jefe de Estado argentino y a las medidas implementadas. Consultado sobre qué daba la Argentina a cambio, Caputo respondió…

    Catamarca: Raúl Jalil habilitó nuevos tramos en la obra de La Costanera

    El gobernador Raúl Jalil, encabezó la habilitación de dos nuevos tramos de la obra de puesta en valor de La Costanera del Río Del Valle. En la ocasión, los equipos de Vialidad Provincial realizaron la pavimentación en la cuarta y quinta sección, que se extienden hasta cerca del Puente de Sumalao, incluyendo los tramos comprendidos…

    Donald Trump: “Milei tiene mi respaldo completo para la reelección”

    El presidente de los Estados Unidos dio otra muestra de fuerte respaldo a Javier Milei en el inicio de la reunión bilateral que mantuvieron ambos mandatarios durante 20 minutos en Nueva York. En el momento que comenzaba el encuentro, el mandatario difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró: “Javier Milei es muy…

    Catamarca: robaron un televisor en la casa de la fiscal Yésica Miranda

    Durante la jornada de ayer lunes, en las últimas horas de la noche, se reportaron dos robos en dos viviendas a pocos metros de distancia una con otra, en el pasaje Vélez, en la zona de la jurisdicción de la Comisaría Tercera. Uno de los damnificados fue un hombre de apellido Pachado Araoz, a quien…

    Informan sobre la función que cumple en Catamarca un móvil para personas con discapacidad (Video)

    El jefe de UDAI ANSES Catamarca, Pablo Agüero, dio detalles de la función que cumple el móvil del organismo instalado en las puertas del edificio de San Martín y Ayacucho. El funcionario señaló que empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) evacuan las consultas referidas a las pensiones no contributivas. Señaló que habitualmente son…

