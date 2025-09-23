Catamarca: Raúl Jalil habilitó nuevos tramos en la obra de La Costanera

El gobernador Raúl Jalil, encabezó la habilitación de dos nuevos tramos de la obra de puesta en valor de La Costanera del Río Del Valle. En la ocasión, los equipos de Vialidad Provincial realizaron la pavimentación en la cuarta y quinta sección, que se extienden hasta cerca del Puente de Sumalao, incluyendo los tramos comprendidos entre avenida del Camino de la Virgen hasta avenida Félix Avellaneda (Ruta provincial N° 33) y desde aquí hasta la avenida Juan Chelemín.

La obra se desarrolló en una longitud de 1.600 metros en la sección 4 y 1.900 metros en la sección 5, con un ancho de calzada destinada al tránsito vehicular y zona de bicisenda. Completan el perfil las veredas de hormigón en ambos márgenes, también se ejecutaron alcantarillas y badenes, cordones cunetas, barandas cincadas para defensas, señalización horizontal y vertical, mientras que en las intersecciones como distribuidor del tránsito construyeron rotondas a fin de dar una mayor fluidez al tránsito vehicular.

La puesta en valor de La Costanera tiene como objetivo integrar el Río del Valle y sus márgenes al contexto urbano de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.