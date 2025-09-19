Catamarca: Raúl Jalil entregó más viviendas en la Capital

El gobernador Raúl Jalil encabezó la entrega de 175 viviendas a profesionales catamarqueños en el Loteo Paco Rojas. De ellas, 150 están destinadas a familias y 25 a profesionales solteros.

El programa se desarrolló en coordinación con cinco colegios profesionales clave de la provincia: el Colegio de Abogados de Catamarca, la Unión de Arquitectos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio Médico y el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas. La iniciativa combina el aporte económico inicial de los adjudicatarios con cuotas superiores a las de los planes tradicionales del IPV, garantizando la continuidad de los proyectos de vivienda pese al desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional.

Las viviendas del Loteo Paco Rojas cuentan con un diseño adaptable y ampliable, pensado para ajustarse a las necesidades de los profesionales. Están equipadas con termotanques solares y cocinas, promoviendo la eficiencia energética y el confort.

El barrio dispone además de infraestructura completa: movimiento de suelo, redes de agua y cloacas, electricidad, iluminación pública, veredas y cordón cuneta, asegurando una calidad de vida óptima para los nuevos habitantes.