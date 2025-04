Catamarca: Raúl Jalil criticó a los exministros provinciales que opinan, y anunció que regresa el One Shot

Esta mañana de martes, en una improvisada rueda de prensa, el gobernador Raúl Jalil insistió diciendo que “hay que ser muy prudente en las finanzas, lanzó críticas a los exministros catamarqueños que ahora opinan, pero no hicieron una gestión económica, y anunció el regreso el One Shot, con modificaciones.

Jalil cuestionó a funcionarios del Frente Cívico que precedieron a Lucía Corpacci en el Gobierno y deslindó responsabilidades sobre las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei: “Cuando salen a hablar los ex ministros acerca de las finanzas catamarqueñas, cuando Lucía Corpaci tomó el gobierno, de cada peso que ingresaba debíamos casi tres. Ahora no debemos nada y eso nos permite tener mayor maniobra para manejar el presupuesto, vamos a ser muy prudentes, obviamente que hay que ir ajustando algunas cosas, les he dicho a los intendentes también que hay una baja importante de los recursos en temas nominales, porque la caída de los recursos nominales es muy importante. Inclusive al Estado le pasa lo que le pasa a ustedes en su casa, el aumento de los medicamentos ha sido más del 300%, la energía 10 veces, bueno y eso es producto de políticas nacionales que nosotros no tenemos nada que ver, fueron decisiones que se tomaron a nivel nacional, no las vamos a discutir, pero hoy ha sido muy importante lo que se está avanzando con el turismo, Capital está avanzando, anoche hablé con Gustavo (Saadi), bastante bien en Semana Santa y en el Oeste también con las obras que estamos haciendo, hoy podés ir a Antofagasta de la Sierra en auto, todo asfaltado, proyectar la ruta de Fiambalá a Tinogasta. A las 11 tengo una reunión con el intendente de Fiambalá y con la Ministra del Turismo, yo creo que Catamarca está bien, obviamente que vamos a ser muy prudentes en el manejo de las cuentas públicas”.

Consultado sobre el regreso del programa One Shot, Jalil confirmó que será en mayo, aunque con modificaciones: “Lo que pasa es que hubo una distorsión del uso de la promoción, eso lo hemos discutido, ustedes todos lo saben, hubo denuncias, hubo inclusive algunos cambios por efectivo, y lo que estamos haciendo con el Banco Nación, creo que hoy hay una reunión entre el Ministro de Economía y los comerciantes y el Banco Nación, va a volver el mes que viene, pero tenemos que ajustar algunas cosas y vamos a ver qué puede regresar y qué no.