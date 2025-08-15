Catamarca: Raúl Barot va por la reelección en Los Altos

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, aseguró que buscará su segundo mandato. “Voy a ir por la reelección por Fuerza Patria”, remarcó y aseguró la candidatura fue consensuada.

Sobre su relación con el senador Jeréz, el jefe comunal admitió que tiene un diálogo institucional y político y que el legislador buscará arrebatarle el cargo en las próximas elecciones.

Barot también se pronunció sobre la situación en el Concejo Deliberante, donde permanentemente se registran episodios escandalosos: “Lamentablemente, el Concejo viene con una turbulencia desde 2022 con suspensiones, expulsiones, restituciones, una situación compleja que no hace bien a la institucionalidad”.