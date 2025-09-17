Catamarca: quiso robar una bicicleta de un domicilio y al ser sorprendido atacó a cuchillazos a sus propietarios

El hecho a las 3:00de esta madrugada en un domicilio ubicado en calle Amatista del barrio 50 Viviendas Sur de la Capital.

Los propietarios del inmueble sorprendieron a un delincuente cuando intentaba sustraer una bicicleta. Ante esto, el intruso utilizó un cuchillo tipo Tramontina que llevaba consigo para atacar a un hombre de 32 años y a una mujer de 56, a quienes les provocó heridas, por lo que debieron ser asistidos por el SAME.

En tanto, policías lograron aprehender al malviviente de apellido Mulero (29) a quien se le secuestró el arma blanca, y fue trasladado a la dependencia a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.