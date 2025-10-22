Catamarca: quiso robar en un comercio y fue detenido

En la mañana de hoy, a las 10:50, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Sexta se hicieron presentes en la intersección de la avenida Gobernador Manuel Gutiérrez y calle Marcelino Augier, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Díaz (31), quien habría intentado cometer un ilícito en un local comercial de la zona.

Se invitó a la encargada del lugar, a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6, en tanto que el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.