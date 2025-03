Catamarca: quedó imputado el policía retirado por apuñalar a su expareja en Valle Viejo

El hombre de apellido Navarro, señalado por apuñalar a su expareja el pasado viernes en el Departamento Valle Viejo, pasó a calidad de detenido ayer sábado, imputado por el delito de “lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja”, por decisión de la fiscal de Instrucción N° 3, Valeria Reyes, a cargo de la investigación del caso.

Navarro será indagado este domingo por la representante del Ministerio Público Fiscal, desde donde además dieron a conocer que la víctima se encuentra fuera de peligro, pero continúa internada en observación y hasta el momento no pudo radicar la denuncia.

Se trata de Jéssica Romero, quien alrededor de las 1.30 de la madrugada del último viernes, sufrió la agresión. La policía fue alertada para concurrir al lugar, y al llegar, los efectivos encontraron a la mujer inconsciente en la vereda, con una herida cortante en el antebrazo derecho y una importante pérdida de sangre. Junto a ella se encontraban tres personas quienes brindaron información en cuanto al hecho.

Ante la situación, se solicitó una ambulancia del SAME y fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, con custodia policial. Una vez que recuperó la conciencia, la mujer manifestó datos sobre lo ocurrido.

El hecho ocurrió en la casa de su expareja, un hombre de 50 años, de apellido Navarro, quien es policía retirado de la provincia y la habría citado a su domicilio para luego agredirla. La fiscal Valeria Reyes tomó intervención en el hecho y ordenó su arresto preventivo.

José, hermano de Jéssica, habló con Radio TV Valle Viejo, dando a conocer que el sospechoso de apuñalamiento tiene antecedentes de violento: “Gracias a Dios ahora está mejor, se recupera lentamente pero sigue con cortes, con varios golpes que tiene todavía y se quedará todo el fin de semana internada. Va a ser psiquiatra y psicológicamente atendida porque está bastante mal, la dejó bastante mal esta persona y estamos ahí apoyándola hasta que se recupere”.

José comentó los dichos de su hermana sobre cómo ocurrió el hecho de sangre: “Me llama por teléfono la expareja de ella diciendo que estaba desmayada, cortada, que se había golpeado y que se autolesionó, pero no era así, la golpeó, pude hablar con ella, él tiene cámara en su casa, que vean, le quitaba el teléfono para que no grabara, la golpeó de todas formas, la arrastró al lado de su casa donde vive su expareja y ella la ayudó con su hija a mi hermana para que no la golpee más, aparte tenía un cuchillo también, no sé si la cortó con el cuchillo porque él decía se golpeó con los vidrios, me quería hacer entender eso a mí, pero este chabón era policía y dejó de ejercer por un problema psicológico, entonces como que no creo que sea la culpable mi hermana”.

Otras versiones indicaron la mujer se autolesionó durante una discusión. Sin embargo, las fuentes más confiables aseguran que se trató de un hecho de violencia de género.