Catamarca: quedó habilitado el nuevo corredor de transporte que conectará Capital con El Rodeo y La Puerta

El gobernador Raúl Jalil encabezó hoy martes la entrega de nuevas unidades de colectivos para la Empresa 25 de Agosto, en un acto que contó con la presencia de funcionarios provinciales, empresarios del sector y trabajadores del transporte.

El nuevo corredor de transporte conectará Capital con El Rodeo y La Puerta, incorporando, además, servicios especiales hacia las localidades más alejadas.

El servicio comenzó a funcionar con un esquema de viajes circulares:

• Capital → El Rodeo → La Puerta → Capital, a las 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00 horas.

• Capital → La Puerta → El Rodeo → Capital, a las 7:30, 10:30, 12:30, 16:30, 19:30 y 22:30 horas.

En total, seis unidades partirán desde la Terminal de Ómnibus de la Capital para fortalecer la conectividad del interior y mejorar la movilidad de los pasajeros.

El primer mandatario provincial felicitó al ministro de Transporte, Eduardo Andrada, por la gestión realizada y destacó el papel de Roque Chanquía, titular de la empresa.

Jalil anunció que se adquirió el terreno para la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de la Capital, un proyecto que ya cuenta con interés de inversores privados. Además, recordó que en sus dos años de gestión la provincia alcanzará la meta de 600 kilómetros de rutas provinciales construidas o mejoradas, fortaleciendo la conectividad y beneficiando a las comunidades del interior.

Consultado sobre la situación económica nacional, el gobernador sostuvo que “Argentina necesita crecer; si no lo hace, vamos a tener problemas. A pesar de ello, en Catamarca seguimos ejecutando obra pública con fondos provinciales y de regalías”.

Jalil adelantó próximas inauguraciones, entre ellas la Casa de Gobierno, prevista para este 25 de septiembre, el Polideportivo de las Mil Viviendas y un Club en Juventud.