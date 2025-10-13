Catamarca: proyectan obras para reforzar el desarrollo social y urbano de Tinogasta

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, se reunió con el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, para analizar la situación del municipio y proyectar obras para los tinogasteños.

En el encuentro, coincidieron en iniciar un proyecto de obra para reconstruir un club que sea elegido por el municipio, con el objetivo de recuperar un espacio deportivo y social de referencia para los vecinos.

Además, junto a las autoridades de Vialidad Provincial, proyectaron la ampliación del Plan Provincial de Asfaltado en Tinogasta, que en su primera etapa ya logró pavimentar varias cuadras en el casco céntrico.

De la reunión también participaron el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; el diputado nacional Sebastián Nóblega; la secretaria de Estado de Gabinete, Luz Soria, y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, entre otras autoridades.