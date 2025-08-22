Radio TV Valle Viejo
Catamarca: proyectan construcción de un tendido eléctrico para las comunidades de la Puna

El Gobierno de la provincia proyecta ejecutar, dentro del Plan Provincial de Transición Energética y Energías Renovables, una red de tendido eléctrico para optimizar el servicio en las comunidades de la Puna catamarqueña (norte de Belén y Antofagasta de la Sierra).

Dicho proyecto fue acordado por el gobernador Raúl Jalil y los representantes de las comunidades originarias de Aguas Calientes, Morterito, Chistín, El Tolar, Vicuña Huasi-Laguna Blanca, Corral Blanco, La Angostura y Carachi, en la reunión que tuvo lugar este miércoles en Casa de Gobierno.

A través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, se realizará un estudio de factibilidad de un tendido eléctrico hacia Antofagasta de la Sierra que permitirá llevar energía a las mencionadas localidades de la Puna catamarqueña. Mediante este estudio se tendrá certeza de las localidades hasta las que podrá llegar el tendido y en cuáles será necesario reforzar el sistema con otras fuentes de energía.

Mientras se definen los aspectos técnicos y de financiamiento de la obra, el Gobierno provincial realizará el mantenimiento de los paneles solares que actualmente posibilitan el servicio en varias comunidades.El Plan de Energía tiene como objetivo la diversificación de la matriz energética, con la instalación de parques solares, sistemas híbridos y micro redes, priorizando especialmente a las comunidades aisladas y fomentando la generación distribuida.

