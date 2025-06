Catamarca: protesta en Obras Públicas porque desafectaron de sus funciones a un representante gremial

Sergio Romero, representante del sector autodenominado Unión Obrera, dio a conocer esta mañana a Radio TV Valle Viejo una situación laboral que lo perjudica, originada presuntamente por su actividad sindical.

Romero, describió lo ocurrido: “para que vean cómo se manejan estos funcionarios de última línea que tiene el gobierno, como es el arquitecto Carabús, secretario de Obras Públicas. Tomó conmigo la medida de desafectarme de mi función de chofer y hacerme correr de mi oficina con el nuevo chofer que es un herrero, no es compatible con la función, faltándole el respeto a todos los compañeros que tenemos más de dieciocho años de antigüedad en el parque automotor. Yo tengo dieciocho años de funciones como chofer y soy uno de los pocos que tiene licencia profesional. El señor Carabús me desafecta aunque no hay una cuestión de falta de respeto hacia él, es solo por mi actividad gremial y de representación a los compañeros de Obras Públicas y con el nuevo gremio Unión Overa que está en plena gesta”.

Romero agregó que: “Yo me presento ayer porque estuve de licencia y estuve de franco anteriormente, no pude haber incurrido en ninguna falta. Cuando llego se me notifica que quedo desafectado como chofer y paso al área de seguridad. No hay problema con la actividad que yo realice, yo no tengo problema, pero acá estamos hablando de una persecución clara que hay desde la patronal hacia mi persona por ser Sergio Romero, representante de Unión Obrera y el que encabeza las marchas de de la administración pública”.