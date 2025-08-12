Radio TV Valle Viejo
Catamarca: PROSANE trabajó con adolescentes de la Escuela Jorge Newbery

El equipo del Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) junto con el equipo de Programa Salud Integral de las Adolescencias visitaron la Escuela Jorge Newvery donde realizaron acciones de promoción y prevención de la salud.

En esta oportunidad, se llevaron a cabo talleres interactivos destinados a los adolescentes, donde los profesionales abordaron temáticas relacionadas a las problemáticas actuales, que fueron planteadas por los alumnos y docentes.

Además, se realizaron controles integrales de salud a alumnos de 2° y 4° año; en los casos que requerían atención de profesionales especialistas que no se encuentran en los centros de salud más cercano a sus domicilios son derivados a centros de salud de segundo nivel de atención, con turnos programados y con posterior seguimiento de los casos.
Cabe recordar que el PROSANE es una estrategia del primer nivel de atención, que busca generar acciones conjuntas entre salud y educación con el fin de garantizar el derecho a la salud pública a los adolescentes.

