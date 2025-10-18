Catamarca: proponen festejar el Día de la Madre en la Feria de Parque La Gruta

La Feria de Parque La Gruta llega hoy, sábado 18 de octubre, desde las 16 horas, con una edición especial por el Día de la Madre. En la plazoleta ubicada en la intersección de las calles Reina de la Paz y Virgen de Luján, en la zona norte de la Capital, se desarrollará una jornada llena de música, bingo, números artísticos y diversión.

Los visitantes podrán disfrutar de una variedad de stands con platos regionales, postres, vinos, delicatessen, artesanías, indumentaria, perfumes, libros y más productos elaborados por emprendedores y artesanos locales.

Además, habrá un bingo familiar con premios y sorteos para que la diversión sea aún mayor. La feria es un espacio cultural y comunitario que fomenta el consumo local y brinda visibilidad al trabajo de pequeños productores, en un ambiente pensado para toda la familia.

La ubicación es ideal, ya que se encuentra cerca de la estación “Vamos en Bici”, lo que permite a los asistentes llegar o retirarse en bicicleta por la ciclovía de la zona. ¡No te pierdas esta oportunidad de festejar el Día de la Madre en un ambiente divertido y familiar!