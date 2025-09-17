Catamarca: proponen debate de candidatos en Valle Viejo

Hoy miércoles, el candidato a Concejal de Valle Viejo por la Lista N°1 – MID, Luis Romero, presentó un pedido al cuerpo de Concejales para que se realice un debate de candidatos a las próximas elecciones.

La nota está dirigida al Presidente del cuerpo y se encuentra acompañada por un proyecto de Ordenanza que reglamentaria la concreción del mismo.

“La implementación del debate de candidatos en Valle Viejo es una herramienta esencial para fortalecer la democracia, garantizando que la ciudadanía pueda conocer de manera directa y transparente las propuestas, planes de gobierno y visiones de cada postulante” sostuvo Luis Romero.