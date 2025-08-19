Catamarca: prohíben el ingreso de Olveira al Concejo Deliberante de Los Altos

El conflicto político en Los Altos, departamento Santa Rosa, sumó este martes un nuevo capítulo con la prohibición de ingreso del concejal Carlos “Kiki” Olveira al recinto deliberativo. La decisión fue ordenada por la fiscal de Instrucción N° 3, Valeria Reyes, quien dispuso un fuerte operativo policial desde las 8 de la mañana para resguardar el edificio y a su personal.

Al lugar se trasladaron cuerpos especiales y efectivos de Infantería de la Capital, quienes permanecieron en el Concejo Deliberante a modo de consigna permanente.

La medida judicial respondió a una denuncia presentada la noche anterior por Eliana Elizabeth Moreyra, presidenta del Concejo, quien alertó que personas ajenas al cuerpo podrían intentar tomar las instalaciones.

El trasfondo de esta crisis institucional se remonta a la escandalosa sesión de la semana pasada, en la que Olveira —opositor al intendente Raúl Barot— fue apartado de su banca. La exclusión se basó en una nota presentada por la edil Nora Fernández y en un dictamen de la Corte de Justicia que avaló la decisión.

Según se explicó en esa oportunidad, Olveira solo podría regresar al cuerpo mediante una elección popular o un nuevo fallo judicial, algo que sus pares consideran improbable dado que la Justicia ya resolvió en su contra.