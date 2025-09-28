Catamarca: productores de Mutquín recibieron sus kits de riego presurizado

En el marco de su visita al Oeste provincial, el gobernador Raúl Jalil encabezó en Mutquín el acto de puesta en marcha de los nuevos sistemas de riego presurizado por goteo, que benefician a 73 familias productoras de nogal del departamento Belén. La iniciativa se concreta a través del trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En la ocasión, acompañaron el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el intendente de Mutquín, Carlos Luna; senadora departamental, Carolina Casas; entre otras autoridades.

De las familias beneficiadas, 65 pertenecen a Mutquín y 8 a la localidad de Apoyaco. Cada kit de riego intrapredial entregado cuenta con un cabezal de distribución, manómetro, venturi para fertilización, sistema de regulación de presión, cañerías primarias y laterales con goteros insertados. Esta tecnología permitirá optimizar el uso del agua, incorporar energías renovables y mejorar la competitividad de la actividad nogalera en la región.

Con la implementación de este sistema, la eficiencia en el uso del agua pasará del 40% al 70%, lo que generará la posibilidad de aumentar la densidad de plantas por hectárea y, en consecuencia, incrementar significativamente la producción de nueces.

El intendente Carlos Luna valoró la presencia de las autoridades provinciales y destacó que “no hay departamento de la provincia donde el Gobernador no haya inaugurado obras, y eso habla de oportunidades para cada uno de nosotros como catamarqueños”. En la misma línea, subrayó la importancia de continuar extendiendo esta tecnología: “El éxito completo va a ser cuando tengan riego presurizado todos aquellos que quieran acceder. Vamos a ver cómo se pueden implementar programas para que más productores puedan contar con este tipo de riego. En esta instancia van a convivir el riego presurizado con el tradicional”.