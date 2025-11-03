Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca presente en la edición 2025 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

La provincia de Catamarca participó activamente en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, desarrollada en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta. La delegación provincial conformada por alumnos y docentes que representaron a la provincia en la tercera y cuarta fase nacional del encuentro, fue acompañada por la coordinación de TecnoCiencias, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Durante el evento, los equipos catamarqueños presentaron proyectos innovadores que integran arte, ciencia y tecnología con identidad local, creatividad y compromiso, destacándose por su calidad y originalidad ante la Comisión Nacional de Evaluación.

En esta edición, el proyecto “Leña Ecológica” de la Escuela Secundaria Rural N°30 de Laguna Blanca (Belén), asesorado por la profesora Lera Elia Jesús y desarrollado por las estudiantes Brisa Carolina y Rosa Susana Gutiérrez, recibió el reconocimiento de Proyecto Destacado por parte de la Comisión Nacional de Evaluación de Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.

Asimismo, obtuvieron Menciones Especiales los siguientes trabajos:

– “ZABA: La voz del clima” – Colegio Privado María Montessori (Capital). 

– “Robótica en colores” – JIN N°31 de Villa Vil (Belén). 

– “Leña ecológica” – Escuela Secundaria Rural N°30 de Laguna Blanca (Belén). 

Cabe resaltar que, estos proyectos fueron reconocidos por la Comisión Nacional de Evaluación y la Fundación YPF.

Por otro lado, la Escuela Municipal N°3 “Gustavo Gabriel Levene” obtuvo una participación destacada en el desafío educativo “La energía del todo”, con la estudiante Cecily Luisana Acosta Fuentes y la profesora asesora Erica Elizabeth Melo, reconocimiento otorgado por el Área de Actividades Científicas de la Dirección Nacional de Políticas de Fortalecimiento Educativo.

Además, recibieron reconocimientos nacionales los siguientes proyectos:

– “Revalorización del patrimonio arqueológico del Dpto. Pomán” – Escuela Secundaria N°62 “Prof. Ramón A. Barrios” (Siján, Pomán). 

– “Chat GPT con propósito: hackeando la clase de formación ética y ciudadana” – EPET N°5 (Santa María). 

– “Sonrisas en peligro” – Escuela Primaria Rural N°437 de El Jumeal (La Paz). 

– “Aqua Issi Solar” – Instituto Superior Virgen de Belén (Belén). 

Desde la cartera educativa local, se expresó un especial reconocimiento a todos los equipos docentes y estudiantes que representaron a Catamarca, destacando su compromiso, esfuerzo y creatividad “El trabajo de nuestros jóvenes y sus docentes refleja la calidad y el potencial de la educación catamarqueña, que se proyecta al país con orgullo y vocación científica”, señalaron desde el organismo.

  • Un efectivo policial fue echado al viralizar fotos íntimas con el uniforme

    Un efectivo policial fue echado al viralizar fotos íntimas con el uniforme

    El Ministerio de Seguridad de Tucumán, encabezado por Eugenio Agüero Gamboa, resolvió la desafectación inmediata de Gonzalo Ezequiel Santillán, un Personal Transitorio Policial (PTP), por un grave incumplimiento disciplinario. La medida, refrendada por el decreto N° 2919/7 y respaldada por el secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra, se fundamenta en la viralización de una fotografía en…

  • Javier Milei ya se reúne con su nuevo Gabinete en Casa Rosada

    Javier Milei ya se reúne con su nuevo Gabinete en Casa Rosada

    El presidente Javier Milei encabeza esta mañana una reunión junto al nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Con la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y la incorporación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete; de Pablo Quirno como canciller; y de Diego “El Colo” Santilli, en el Ministerio del Interior, el mandatario da inicio al segundo tramo de…

  • Catamarca presente en la edición 2025 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

    Catamarca presente en la edición 2025 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

    La provincia de Catamarca participó activamente en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, desarrollada en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta. La delegación provincial conformada por alumnos y docentes que representaron a la provincia en la tercera y cuarta fase nacional del encuentro, fue acompañada por la coordinación de TecnoCiencias,…

  • “Despegar” suma una nueva financiación para el Cyber Monday: permite pagar en 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares

    “Despegar” suma una nueva financiación para el Cyber Monday: permite pagar en 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares

    La plataforma de viajes Despegar anunció una importante novedad en su sistema de financiación para vuelos al exterior. Según informó Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, la compañía suma la posibilidad de pagar vuelos internacionales en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares. Esta nueva opción, dentro del sistema “Cuotas Despegar”, representa un cambio…

  • Diego Santilli dijo que el desafío es que haya ocho millones más de trabajadores formales

    Diego Santilli dijo que el desafío es que haya ocho millones más de trabajadores formales

    El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró hoy que su agenda “es la de las reformas que vienen” en la segunda etapa del gobierno de Javier Milei y señaló que la delineó ayer con el mandatario en una reunión “de una hora y cuarto” que mantuvieron en la Residencia de Olivos. “Mi agenda es…

  • Catamarca: desde este lunes, se digitalizó la Instrucción Penal Preparatoria

    Catamarca: desde este lunes, se digitalizó la Instrucción Penal Preparatoria

    Desde hoy el Distrito Este se incorpora a la digitalización del fuero penal culminando, de esta manera, la total informatización de la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la 1ra Circunscripción Judicial. Las unidades judiciales, fiscalías de instrucción y juzgados de garantías se encuentran plenamente conectadas logrando mayor transparencia, celeridad en la tramitación de…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4