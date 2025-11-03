Catamarca presente en la edición 2025 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

La provincia de Catamarca participó activamente en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, desarrollada en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta. La delegación provincial conformada por alumnos y docentes que representaron a la provincia en la tercera y cuarta fase nacional del encuentro, fue acompañada por la coordinación de TecnoCiencias, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Durante el evento, los equipos catamarqueños presentaron proyectos innovadores que integran arte, ciencia y tecnología con identidad local, creatividad y compromiso, destacándose por su calidad y originalidad ante la Comisión Nacional de Evaluación.

En esta edición, el proyecto “Leña Ecológica” de la Escuela Secundaria Rural N°30 de Laguna Blanca (Belén), asesorado por la profesora Lera Elia Jesús y desarrollado por las estudiantes Brisa Carolina y Rosa Susana Gutiérrez, recibió el reconocimiento de Proyecto Destacado por parte de la Comisión Nacional de Evaluación de Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.

Asimismo, obtuvieron Menciones Especiales los siguientes trabajos:

– “ZABA: La voz del clima” – Colegio Privado María Montessori (Capital).

– “Robótica en colores” – JIN N°31 de Villa Vil (Belén).

– “Leña ecológica” – Escuela Secundaria Rural N°30 de Laguna Blanca (Belén).

Cabe resaltar que, estos proyectos fueron reconocidos por la Comisión Nacional de Evaluación y la Fundación YPF.

Por otro lado, la Escuela Municipal N°3 “Gustavo Gabriel Levene” obtuvo una participación destacada en el desafío educativo “La energía del todo”, con la estudiante Cecily Luisana Acosta Fuentes y la profesora asesora Erica Elizabeth Melo, reconocimiento otorgado por el Área de Actividades Científicas de la Dirección Nacional de Políticas de Fortalecimiento Educativo.

Además, recibieron reconocimientos nacionales los siguientes proyectos:

– “Revalorización del patrimonio arqueológico del Dpto. Pomán” – Escuela Secundaria N°62 “Prof. Ramón A. Barrios” (Siján, Pomán).

– “Chat GPT con propósito: hackeando la clase de formación ética y ciudadana” – EPET N°5 (Santa María).

– “Sonrisas en peligro” – Escuela Primaria Rural N°437 de El Jumeal (La Paz).

– “Aqua Issi Solar” – Instituto Superior Virgen de Belén (Belén).

Desde la cartera educativa local, se expresó un especial reconocimiento a todos los equipos docentes y estudiantes que representaron a Catamarca, destacando su compromiso, esfuerzo y creatividad “El trabajo de nuestros jóvenes y sus docentes refleja la calidad y el potencial de la educación catamarqueña, que se proyecta al país con orgullo y vocación científica”, señalaron desde el organismo.