Catamarca: presentan nuevas pruebas en favor del policía Carlos Kunz, acusado de presunto narcotráfico

La abogada defensora Mariana Barbitta presentó ante el Tribunal de Alzada Federal de Tucumán nuevas pruebas junto con el pedido de sobreseimiento para el el exjefe de Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca. La causa se mantiene firme luego de su procesamiento por delitos vinculados al narcotráfico y cohecho.

La letrada dijo que mantuvo una reunión con el juez federal Miguel Ángel Contreras y presentó un escrito informando la nueva evidencia que da cuenta que la imputación producida contra Kunz es falsa y debe caerse.

Según Barbitta, “decía la acusación, la Fiscalía, que tanto Kunz como el subcomisario Nolberto “Rulo” Valdez, habrían realizado una sustracción de esa marihuana y eventualmente haberla entregado a alguno de los informantes, en este caso Molina. Esto es falso. Nuevamente, el hecho que es novedoso, justamente, tiene que ver con una sentencia de condena en ese expediente donde se advierte que no hay ninguna irregularidad en el procedimiento. Ya en el expediente hay una comunicación que surge de un CD en esa conversación del cuatro de septiembre del dos mil diecisiete, se advierte como Kunz se niega a entregar material de estupefacientes a estas personas que desempeñaban como informantes, luego encontramos que después se convirtieron en arrepentidos. El propio Kunz le decía, yo no te voy a entregar nada a vos. No hay posibilidades de que esa imputación se afirme”.