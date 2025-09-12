Radio TV Valle Viejo
Catamarca: prácticas de Tango en la Casa de la Cultura

La Dirección de Patrimonio y Museos invita a participar de un nuevo espacio dedicado a los amantes del tango. El próximo sábado 20 de septiembre, de 19 a 21, se llevará a cabo el taller “Prácticas de Tango”, coordinado por la tallerista Nahir Saleme, en la Casa de la Cultura, San Martin 533.

La propuesta está destinada al público en general y busca ofrecer un ámbito de encuentro donde bailarines y aficionados puedan practicar pasos, técnicas y la conexión con la música, fortaleciendo sus habilidades antes de salir a la milonga o una pista de baile social.

Se trata de una actividad arancelada y con cupos limitados, por lo que se recomienda asegurar la inscripción previamente al número 383-4229034.

Este taller será un espacio para sumergirse en la pasión del tango, compartir experiencias y seguir cultivando este arte que forma parte de nuestra identidad cultural.

Más talleres

Además en el Museo Histórico hay más ofertas de talleres de distintas disciplinas. Uno de ellos es Cuerpo en Escena: Taller integrado de Danza y Teatro, a cargo de María Agustina Luna.

Dirigido a adolescentes y a quienes quieran descubrir nuevas formas de expresión, este taller combina improvisación, juego dramático y técnicas de danza para potenciar la teatralidad. La propuesta culminará con una muestra grupal donde se compartirá el proceso vivido. Se dicta hasta el 25 de octubre, los días miércoles de 16 a 18 y los sábados de 10 a 12 hs. Informes e inscripciones: 383-5522790.

El otro taller es Colores Cálidos: Taller de Mosaiquismo, con Soledad Alderete, destinado a niños a partir de los 6 años. Será una sola clase este sábado 13 de septiembre, en el horario de 10 a 12.

Este taller propone la creación de un espejo decorado con base de MDF, venecitas y azulejos pre cortados, utilizando técnicas simples de mosaiquismo. Una primera experiencia artística para despertar la creatividad en los más pequeños. solicitar informes e inscripción al  383-4764313.

