Catamarca: por un incendio en San Isidro, detienen a un hombre en Sumalao

Por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría de Sumalao llegaron hasta un domicilio del loteo Jalil, de la localidad de San Isidro, Dpto. Valle Viejo, donde se estaba produciendo un incendio.

El foco ígneo se habría originado en un dormitorio del inmueble, propiedad de una mujer mayor de edad, por lo cual los policías solicitaron la presencia de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, quienes sofocaron las llamas que provocaron daños materiales totales en la habitación.

Más tarde, en el pasaje Salcedo S/N°, de la localidad de Sumalao, efectivos del Grupo Infantería de Zona Norte y del GAM-PAMPA aprehendieron a la pareja de la damnificada, un hombre de 45 años, quien tendría relación con el siniestro mencionado, por lo que fue trasladado a la Comisaría de San Isidro, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, mientras que Sumariantes de la Unidad Judicial N° 10 labraron las actuaciones correspondientes.