Catamarca: por primera vez se realizó el Acto Homenaje a los Policías Retirados

En la mañana de hoy, a las 08:00, en la Plaza de Armas de la Escuela de Cadetes “Tte. Gral. Juan Domingo Perón”, se llevó a cabo el Acto Homenaje por el Día del Policía Retirado.

De la ceremonia, participó el Secretario de Seguridad y Orden Público de la Provincia, Dr. Martín Miranda, acompañado por el Jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera, el Sr. Sub Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Omar Gustavo Seiler, el Inspector General de Policía, Crio. Gral. Sebastián Eduardo Carrizo, Integrantes de la Plana Mayor Policial, el Rector del IES Policial, Crio. Mayor Lic. José David León Moreno, Oficiales Superiores, Jefes, Subalternos, Suboficiales, personal policial retirado en sus distintas Jerarquías, Agentes, Alumnos Cadetes y Aspirantes a Agentes, el Presidente de la Mutual de Policías Retirados, Sgto. 1° (RE) Luís Ramón Salcedo, el Presidente de la Asociación Civil Legado 1.823, Crio. Gral. (RE) Abdón Ramírez, el Presidente del Círculo de Suboficiales y Agentes (CIRSOYA), Suboficial Ppal. (RE) Hugo Perea, familiares, invitados especiales y público en general.

Luego de las palabras de los retirados policiales, el Jefe de Policía en su alocución resaltó la importancia de la fecha y la trascendencia que ello implica, dado a que es la primera vez en la historia de la Policía de la Provincia de Catamarca que se celebra a los retirados policiales, y la fecha del 12 de noviembre de cada año fue instituida, teniendo en cuenta que en el año 1.976 se produjo el primer pase a retiro del personal de nuestra Institución.

Finalmente, Oficiales de la Escuela Superior de Policía, Alumnos Cadetes y Aspirantes a Agentes participaron del desfile protocolar correspondiente, con los sones de la Banda de Música, en honor a quienes entregaron gran parte de su vida a la Institución y a la sociedad catamarqueña y, como broche de oro, nuestros Retirados Policiales rememoraron aquellos años que permanecerán por siempre en sus corazones, desfilando frente a las autoridades que los saludaron con un sentido aplauso.

