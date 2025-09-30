Catamarca: por manifestación de trabajadores municipales, tránsito restringido en RN 40, a la altura de La Loma, Santa María

Vialidad Nacional informa que, por una manifestación de trabajadores municipales, el tránsito se encuentra restringido en Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de “La Loma”, en Santa María. Se permite el paso de vehículos cada una hora. Se recomienda disminuir la velocidad en el sector.

Este martes la medida de fuerza impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de San José es un claro endurecimiento de sus reclamos, con los empleados municipales que llevan a cabo un corte de ruta, afectando el tránsito y visibilizando su demanda por una recomposición salarial que consideran impostergable.

La protesta implementa un esquema de cortes intermitentes: los manifestantes habilitaron el paso vehicular cada dos horas, generando demoras para quienes transitan por esta importante arteria vial.