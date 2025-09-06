Catamarca: por las elecciones en ATECa, la Junta Electoral no oficializó la lista de Bruno Corzo y denuncian proscripción

La Junta Electoral de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECa) no oficializó la lista Magenta-Verde, encabezada por el docente Bruno para las elecciones previstas para el 28 de noviembre.

En diálogo con Radio TV Valle Viejo, Corzo cuestionó que no recibieron “una justificación clara” sobre los motivos de la decisión y en un comunicado hablaron directamente de “proscripción”. Señalaron que la exclusión deja a la actual conducción de Alejandra Reales como única opción en el proceso electoral, lo que consideran un retroceso en la democratización gremial.

“Este acto atenta contra la plena elección de los afiliados, imponiendo nuevamente a las mismas personas que no defendieron a la docencia y obligaron a salir a la calle a reclamar lo que les correspondía”, expresaron desde el sector de Corzo.

La lista Magenta-Verde surgió luego de la movilización provincial que reunió a más de 300 docentes candidatos en las doce seccionales, además de integrar postulantes para la Comisión Ejecutiva Provincial y la Comisión Revisora de Cuentas. Contaban con el aval de más de mil educadores afiliados, lo que había generado expectativas de lograr una alternativa competitiva frente a la actual conducción.

Por el contrario, la Lista Celeste Violeta, cuya referente es la actual secretaria general de ATECa sí logró subsanar observaciones previas y fue finalmente oficializada en todas sus categorías y candidatos. La Junta sostuvo para este caso que la lista cumplió con los requisitos legales y estatutarios exigidos en el proceso.