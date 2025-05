Catamarca: por “inutilidad crónica”, el Municipio de Valle Viejo deberá pagar 160 millones de pesos

Un exconcejal del Departamento Valle Viejo dio a conocer esta mañana de miércoles el fallo de la Corte de Justicia, donde la empresa COARCO, encargada de la obra de cloacas, le ganó un juicio al municipio chacarero, que ahora por prescripción de la causa deberá pagar la suma de 160 millones de pesos.

El exconcejal Javier Espinoza, en diálogo esta mañana con Radio TV Valle Viejo, explicó la cronología de los hechos: “Resulta que cuando asume el Gustavo Jalile, en el periodo de 2015, inicia la paralización de la obra y hace un juicio, judicializa esta cuestión. Se presenta la demanda ante el juzgado civil de tercera nominación. La jueza da lugar, llama a la empresa, analiza. La empresa viene y dice, pero esperen, porque acá el Estado Provincial, mediante el gobernador Raúl Jalil, también son responsables de esto, así que queremos que venga el Estado. Viene el Estado, así que ya estamos. Municipalidad de Valle Viejo contra la empresa y el Estado Provincial. Perfecto. Se inicia el juicio, el juicio avanza favorablemente para Valle Viejo. Pero en el transcurso, el mundo jurídico es distinto al mundo político. Cambian las autoridades, Gustavo Jalile pierde las elecciones e ingresa la profesora Susana Zenteno”.

Espinoza detalló lo ocurrido con la causa a partir de Zenteno como intendente: “¿Saben qué? Es medio difícil que te vaya mal contra la empresa de cloacas, porque está a la vista el daño. Pero bueno, ¿qué pasa en el transcurso? Misteriosamente, o no sé por qué, la municipalidad deja de activar la causa y en esta institución, en el proceso, que no es la prescripción, eso está por el proceso, ya en el proceso todo el actor de cualquier causa tiene seis meses para movilizarla. Si en seis meses no movió la causa, la causa cae. Encima los abogados del gobernador, los abogados de Raúl Jalil presentan esta caducidad contra el municipio de Valle Viejo e inmediatamente también los abogados de la empresa de cloacas también se adhieren, obviamente. La jueza decreta que efectivamente habíamos perdido el juicio, no porque no tengamos razón, no porque no existe el daño, sino porque procesalmente los abogados de la intendenta Susana Zenteno y el municipio de la intendenta Susana Zenteno no activó la causa. Listo, se perdió. Y a pagar ahora”.

El exconcejal chacarero dijo que pudo ser peor: “En primera instancia fallaron en contra de Valle Viejo, en segunda instancia también, y hoy la Corte obviamente también tiene que fallar en contra de Valle Viejo. Por suerte la Corte disminuyó un poco el monto, porque hasta en Cámara eran 260 millones en concepto de honorarios a los abogados de la empresa de cloacas y a los abogados de la provincia. Por suerte, digamos, dentro de la tempestad, algo de alivio hubo, son 100 millones menos. Así que en el día de la fecha, por ya una inutilidad crónica del municipio, porque pasa de todo y soy fiel oyente de la radio y ustedes toda la semana tienen alguna cuestión, y esta es otra más de esta cronicidad. Esta es la de hoy, la de hoy es mediante un fallo de la Corte y la de hoy cuesta 160 millones de pesos. Tal vez todos los errores y todo el mamarracho que se está volviendo ya al municipio, tal vez no está tarifado. Hay muchas críticas, pero no son tarifadas. Hoy sí sabemos que esta incompetencia del municipio se ha transformado en la suma de 160 millones de pesos, que tenemos que pagar los catamarqueños. Sí, digo los catamarqueños, ¿sabes por qué? Porque en un principio yo decía los chacareros las tenemos que pagar. Pero después el gobernador Raúl Jalil hace el salvataje completamente de la gestión a Zenteno, para pagar esta suma. Así que la suma va a venir de la provincia. Es para pagar los propios abogados del gobernador Raúl Jalil. O sea, todos los catamarqueños vamos a tener que pagar”.