Catamarca: por fuerte viento y polvo en suspensión, transitar con precaución por RN 60, en Tinogasta

Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 60, entre Copacabana y Tinogasta.
En estos momentos, por el fuerte viento, la visibilidad es reducida.

    Catamarca: se conoció el nuevo cronograma semanal de Control focal por el Dengue

    El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la…

    El Embajador de India resaltó el potencial productivo y turístico de Catamarca

    El gobernador Raúl Jalil y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibieron en el Nodo Tecnológico al Embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, para reforzar el vínculo entre Catamarca y país asiático, buscando consolidar inversiones y proyectos estratégicos que impulsen la economía y el turismo. El Embajador Kumar valoró la diversidad de…

    Catamarca: por fuerte viento y polvo en suspensión, transitar con precaución por RN 60, en Tinogasta

    Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 60, entre Copacabana y Tinogasta.En estos momentos, por el fuerte viento, la visibilidad es reducida.

    Fuerte temblor en La Rioja se percibió en parte de Catamarca

    Los riojanos se vieron sorprendidos en horas de la tarde de este viernes por un fuerte temblor de magnitud 5.3 y profundidad de 10 km, que generó preocupación en la provincia. Según informó el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica): Hora local: 17:42:26 Hora GMT: 20:42:26 Epicentro: 122 km al SO de La Rioja |…

    Paraguay: Santiago Peña declaró grupo terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro

    Paraguay designó al Cartel de los Soles, el grupo narco liderado por el dictador Nicolás Maduro, como organiación internacional terrorista. Lo hizo por medio de un decreto firmado por el presidente Santiago Peña este viernes. Había sido el propio Senado paraguayo el que solicitó al presidente Peña que tomara esa medida. Peña firmó el decreto número 4465 que señala: “Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada…

    Qué tan cierto es que una nave con tecnológica extraterrestre llega a la Tierra en noviembre

    En las últimas semanas, el nombre 3I/ATLAS ha capturado la atención de la comunidad científica y del público general, alimentando titulares sobre la posible llegada de una “nave alienígena hostil” a la Tierra en noviembre de este año. La alarma surgió a partir de un estudio publicado por el reconocido astrofísico Avi Loeb y sus colegas Adam…