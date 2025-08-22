Catamarca: por fuerte viento y polvo en suspensión, transitar con precaución por RN 60, en Tinogasta

Paraguay designó al Cartel de los Soles, el grupo narco liderado por el dictador Nicolás Maduro, como organiación internacional terrorista. Lo hizo por medio de un decreto firmado por el presidente Santiago Peña este viernes. Había sido el propio Senado paraguayo el que solicitó al presidente Peña que tomara esa medida. Peña firmó el decreto número 4465 que señala: “Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada…