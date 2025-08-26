Catamarca: por el desastre que son las calles, un policía sufrió un accidente y perdió su arma reglamentaria, y un camión quedó atascado en Valle Viejo

Esta mañana de martes, se conoció que un integrante de la Policía de Catamarca sufrió un accidente con su moto, al caer al piso luego de no poder sortear uno de los tantos baches y pozos que abundan en el Departamento Valle Viejo. El uniformado puedo reponerse del golpe y siguió su marcha, pero luego advirtió que había perdido su arma reglamentaria, denunciando el hecho en la comisaría y regresando a buscarla.

En el lugar del siniestro, una pareja les advirtió a los uniformados que ellos habían encontrado la pistola momentos antes, pero se las habría arrebatado un joven que pasaba por el lugar. Con las características brindadas, los efectivos realizaron un recorrido por la zona y pudieron ubicar al sospechoso, y recuperaron el arma.

Por otra parte, esta tarde, un camión que circulaba por Congresal Acevedo, en el barrio Don Félix, en inmediaciones del Comité Departamental de la UCR, quedó con las ruedas derechas hundidas, imposibilitado de continuar la marcha.

Lamentablemente, este tipo de episodios se repiten en la jurisdicción como consecuencia del estado de las calles, agravado por la mala compactación por la instalación de los caños de la red de cloacas.