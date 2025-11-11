Catamarca: por el crimen de “Látigo” Ferreyra, rechazaron el juicio abreviado y habrá juicio por jurado

El juez de la Cámara Penal N° 1, Silvio Martoccia, rechazó este martes el pedido de juicio abreviado presentado por la fiscalía y la defensa de los imputados en la causa por el crimen de Miguel Ángel “Látigo” Ferreyra, ocurrido en septiembre de 2023 en Valle Viejo.

La decisión se tomó luego de que los acusados —Jorge Roberto Castro y su madre, Mónica Beatriz Murua— se negaran a reconocer su responsabilidad durante la audiencia, requisito indispensable para validar este tipo de acuerdos.

Con esta resolución, el magistrado dispuso continuar con la audiencia de admisión de evidencia, paso previo al juicio por jurados, que deberá determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. El caso volverá así al procedimiento ordinario previsto en el sistema judicial provincial.