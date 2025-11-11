Radio TV Valle Viejo
Catamarca: por el crimen de “Látigo” Ferreyra, rechazaron el juicio abreviado y habrá juicio por jurado

El juez de la Cámara Penal N° 1, Silvio Martoccia, rechazó este martes el pedido de juicio abreviado presentado por la fiscalía y la defensa de los imputados en la causa por el crimen de Miguel Ángel “Látigo” Ferreyra, ocurrido en septiembre de 2023 en Valle Viejo.

La decisión se tomó luego de que los acusados —Jorge Roberto Castro y su madre, Mónica Beatriz Murua— se negaran a reconocer su responsabilidad durante la audiencia, requisito indispensable para validar este tipo de acuerdos.

Con esta resolución, el magistrado dispuso continuar con la audiencia de admisión de evidencia, paso previo al juicio por jurados, que deberá determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. El caso volverá así al procedimiento ordinario previsto en el sistema judicial provincial.

  • Aprender en territorio: estudiantes de Fiambalá visitan Zijin-Liex

    Aprender en territorio: estudiantes de Fiambalá visitan Zijin-Liex

    Con el objetivo de acercar la formación académica a la experiencia práctica, los estudiantes de segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial del I.E.S. Fiambalá realizaron una visita a la Planta de Procesos de Zijin-Liex. Todos nuestros visitantes siempre son recibidos por el Departamento de Responsabilidad Social, quienes, como…

  • Jalil no descartó otorgar un bono o aumento a empleados públicos

    Jalil no descartó otorgar un bono o aumento a empleados públicos

    Consultados sobre la posibilidad de otorgar el bono o aumento salarial antes del fin de año, el gobernador no tuvo una respuesta definitiva. Dijo que no está previsto ningún bono por ahora, y que la decisión se debe al contexto financiero actual y a la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas provinciales. Aseguró…

  • Catamarca: el 13 de noviembre se conocerá la sentencia contra los autores del crimen de Diego Pinto

    Catamarca: el 13 de noviembre se conocerá la sentencia contra los autores del crimen de Diego Pinto

    Como informáramos, se suspendió el juicio por jurados y se acordó el juicio abreviado por el crimen de Diego Pinto. Luego se modificó la situación procesal de uno de los acusados, Ramón Darío Tello, quien estaba imputado por homicidio simple con dolo eventual. Según el acuerdo alcanzado, la calificación fue morigerada a homicidio preterintencional por lo…

  • Jorge Macri calificó como “positivo” el encuentro con Caputo por la coparticipación

    Jorge Macri calificó como “positivo” el encuentro con Caputo por la coparticipación

    El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, calificó de “positiva” la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde dialogaron sobre la coparticipación y un posible acuerdo por la deuda que aún tiene el Gobierno Nacional con su distrito. Luego del encuentro, informaron que los equipos de ambas…

  • Lo reveló Scott Bessent: Argentina activó un primer tramo del swap con el Tesoro de Estados Unidos

    Lo reveló Scott Bessent: Argentina activó un primer tramo del swap con el Tesoro de Estados Unidos

    El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó el secretario Scott Bessent quien aseguró este martes que “ya obtuvimos una ganancia”. El funcionario estadounidense reveló que la administración de Javier Milei solicitó poner en funcionamiento “una pequeña parte” del convenio bilateral de monedas, cuyo monto…

