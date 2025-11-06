Catamarca: por el caso Claudia Leguizamón, los hijos denunciaron a Carlos Lobo por violencia

Está mañana, los hijos en común de la docente fallecida y de su expareja, Carlos Lobo, radicaron una denuncia penal en Fiscalía General.

Según se conoció, en la presentación dieron detalles de los hechos de violencia de género a los que era sometida Claudia Leguizamón y sus propias vivencias mientras se relacionaban con el padre.

Recordemos que según familiares y colegas de la educadora, Claudia sufría constantemente violencia en contexto de género lo que la llevó a quitarse la vida en septiembre de 2024, sindicando al propio Lobo como instigador al suicidio.