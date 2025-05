Catamarca: por decreto, Dalmacio Mera ya es el Defensor del Pueblo

A través de una resolución publicada este martes 13 de mayo en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial designó a Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo, mediante Decreto Acuerdo N° 719 del 30 de abril de 2025.

La designación se realiza en comisión, de manera provisoria, y estará vigente hasta que se obtenga el acuerdo de los dos tercios del Senado, como establece la normativa vigente. La semana pasada ingresó el documento a la Cámara alta y se estima que en la sesión del jueves se aprobará para que recién se pueda tomar el juramento correspondiente a Mera.

“El inútil se quedó sin sueldo”

Entre las voces críticas hacia el Gobierno y el propio Mera por esta designación, el diputado provincial Tiago Puente había manifestado recientemente: “Quieren modificar una ley para acomodarle el traje a medida de un compañero que pobrecito se quedó sin sueldo. El inútil se quedó sin sueldo. Y digo inútil porque fue la peor gestión en educación que tuvo la provincia de Catamarca. Ahí no le importó los docentes, no les importó los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Nada, pero ahora hay que premiarlo. Pobrecito, el compañero se queda sin sueldo, rápidamente acomodemos la ley para que pueda tener el carguito. Es preocupante que esto suceda. Porque paralelo a esto, cuántas veces desde este micrófono, desde esta banca hemos solicitado el presupuesto para el defensor del niño. Que qué curiosidad debe ser el único concurso que se llevó adelante como corresponde en la era Jalil. Y como salió electo alguien que no le es un peón, un funcional a él, no salió quien él quería que sea, bueno, no le vamos a dar presupuesto, así no funciona el defensor del niño. Porque si hubiera salido otra persona, a lo mejor el defensor del niño ya estaría funcionando”.