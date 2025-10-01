Radio TV Valle Viejo
Catamarca: Pomán se incorpora a la Red de Salud Digital

Con el objetivo de garantizar que cada consulta médica quede registrada en tiempo real y disponible para todos los equipos de salud, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo una capacitación sobre Telemedicina e Historia Clínica Digital en el Hospital “Roberto Ramón Carro” de Pomán.
La misma, estuvo destinada a las áreas de Administración, Gestión de turnos y Turnos virtuales, en esta primera etapa.

Este avance es fundamental, ya que agiliza la atención y mejora la calidad de los registros clínicos al ofrecer información clara, ordenada y siempre disponible. Además, la incorporación de la fibra óptica abre la puerta a la Telemedicina, posibilitando consultas a distancia y ampliando la cobertura en zonas alejadas. De esta manera, se fortalece el sistema de salud provincial al integrar progresivamente a hospitales y CAPS a una Red única de Salud Digital, permitiendo llegar con calidad y equidad a todos los puntos de la provincia.

A través de la conectividad y la Historia Clínica Digital, se pueden realizar consultas médicas a distancia, seguimientos clínicos y derivaciones virtuales, garantizando el acceso oportuno y equitativo a la salud en toda la provincia.

