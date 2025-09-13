Catamarca: Pomán jugará la final en la categoría Sub 13

El seleccionado Sub 13 de la Liga Departamental de Fútbol de Pomán logró el pase a la gran final tras vencer por 2 a 0 al combinado de la Liga Belenista de Fútbol en un intenso partido disputado en la cancha de Tiro Federal y Gimnasia.

El encuentro comenzó favorable para los pomanenses, que abrieron el marcador a los 5 minutos del primer tiempo con un gol de Ignacio Soria Ponce. Ya en el complemento, Mauricio Morales amplió la ventaja a los 25 minutos, sellando el resultado final que les dio el merecido boleto a la definición del torneo.

Con este triunfo, Pomán se ilusiona con levantar el título en una campaña que viene siendo destacada por el buen juego colectivo y la contundencia en los momentos clave.