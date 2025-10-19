Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: policías sofocaron el incendio de un carro bar en el Norte de la Capital, y una mujer debió ser hospitalizada

A las 02:40 de la madrugada de hoy, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Séptima llegaron hasta la esquina de la avenida México y calle República de Venezuela, donde se estaría produciendo un incendio.

En el lugar, los policías constataron que el foco ígneo se habría originado en el interior de un carro bar de comidas rápidas, por lo que de inmediato con ayuda de transeúntes controlaron las llamas con el matafuego provisto, hasta la llegada de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes luego de realizar trabajos de su especialidad, lograron extinguir las llamas que causaron daños materiales parciales.

Una mujer de 47 años de edad, quien sería empleada del lugar y habría sufrido quemaduras en sus manos al momento de cerrar una de las garrafas de gas, fue asistida por profesionales médicos del SAME y determinaron su traslado al Hospital San Juan Bautista, tomando conocimiento de la situación Sumariantes de la Unidad Judicial N°7, quienes labraron las actuaciones correspondientes.

  • Catamarca: policías sofocaron el incendio de un carro bar en el Norte de la Capital, y una mujer debió ser hospitalizada

    Catamarca: policías sofocaron el incendio de un carro bar en el Norte de la Capital, y una mujer debió ser hospitalizada

    A las 02:40 de la madrugada de hoy, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Séptima llegaron hasta la esquina de la avenida México y calle República de Venezuela, donde se estaría produciendo un incendio. En el lugar, los policías constataron que el foco ígneo se habría originado en el interior de un carro bar de comidas rápidas, por lo…

  • Una diputada libertaria amenazó al periodista Nicolás Wiñazki por revelar una causa narco: piden expulsarla del Congreso

    Una diputada libertaria amenazó al periodista Nicolás Wiñazki por revelar una causa narco: piden expulsarla del Congreso

    La diputada libertaria Lorena Villaverde amenazó al periodista Nicolás Wiñazki, por presentar un informe en el que contaba cómo según consta en una causa habría comprado un kilo de cocaína por 17 mil dólares en un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos.  Mientras el redactor de Clarín desarrollaba la noticia en la pantalla de…

  • Hoy domingo: Argentina-Marruecos, por la final del Mundial sub 20

    Hoy domingo: Argentina-Marruecos, por la final del Mundial sub 20

    El Mundial sub 20 que se está definiendo en Chile tendrá una final inédita, con Argentina como protagonista. La selección albiceleste buscará hoy domingo el título de la categoría después de 18 años y el rival será Marruecos, la gran sorpresa del torneo que se cargó a dos candidatos seguidos antes de desembarcar en esta instancia. El partido se disputará este 19 de…

  • Catamarca: chocaron un auto y una moto en la Capital

    Catamarca: chocaron un auto y una moto en la Capital

    Un violento siniestro vial ocurrió en los primeros minutos de este domingo en calle Vélez Sarfield y Teodulfo Barrionuevo, en la Capital. Por causas que deben develarse, un automovilista impactó contra una motocicleta en la que iba una mujer y su pequeña hija de 8: años. De inmediato arribaron al lugar efectivos policiales y personal…

  • Aumento confirmado: de cuánto es la AUH en noviembre 2025

    Aumento confirmado: de cuánto es la AUH en noviembre 2025

    La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la ANSES tuvo un nuevo aumento en noviembre 2025, en línea con la fórmula de actualización mensual basada en la inflación. Según informó oficialmente el organismo, este mes la suba es del 2,08%, correspondiente al índice de precios al consumidor (IPC) registrado en septiembre. De esta manera, los nuevos montos…

  • Según una encuesta, más de la mitad de los hogares argentinos no llega a fin de mes y el 58% está endeudado

    Según una encuesta, más de la mitad de los hogares argentinos no llega a fin de mes y el 58% está endeudado

    Según una encuesta de la consultora Escenarios, el 53% de los hogares argentinos no llega a fin de mes y casi el 58% está endeudado. La mayoría desconfía del gobierno y de las instituciones, y más de la mitad prevé un empeoramiento económico tras las elecciones legislativas. A días de las elecciones legislativas del 26…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3