Catamarca: policías sofocaron el incendio de un carro bar en el Norte de la Capital, y una mujer debió ser hospitalizada

A las 02:40 de la madrugada de hoy, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Séptima llegaron hasta la esquina de la avenida México y calle República de Venezuela, donde se estaría produciendo un incendio.

En el lugar, los policías constataron que el foco ígneo se habría originado en el interior de un carro bar de comidas rápidas, por lo que de inmediato con ayuda de transeúntes controlaron las llamas con el matafuego provisto, hasta la llegada de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes luego de realizar trabajos de su especialidad, lograron extinguir las llamas que causaron daños materiales parciales.

Una mujer de 47 años de edad, quien sería empleada del lugar y habría sufrido quemaduras en sus manos al momento de cerrar una de las garrafas de gas, fue asistida por profesionales médicos del SAME y determinaron su traslado al Hospital San Juan Bautista, tomando conocimiento de la situación Sumariantes de la Unidad Judicial N°7, quienes labraron las actuaciones correspondientes.