Catamarca: policías secuestraron marihuana y detuvieron a un joven en Andalgalá

En la tarde de hoy, tras tareas investigativas relacionadas con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos del Grupo Antinarcótico de Unidades Regionales (GAUR-Andalgalá) llegaron hasta la Ruta Provincial N° 47, inmediaciones al Distrito Chaquiago, de ese Departamento, e identificaron a dos personas del sexo masculino.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron tres (03) envoltorios de plástico con una sustancia tipo herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de Marihuana, como así también hicieron lo propio con un (01) cigarrillo de armado casero con la misma sustancia y un (01) teléfono celular marca Samsung, tomando conocimiento de lo acontecido el Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Continuando con las pesquisas, con colaboración de personal del Grupo de Infantería de esa Ciudad, los investigadores materializaron un allanamiento en un domicilio del barrio San Cayetano, de Chaquiago, donde incautaron 226,7 Gr. de Marihuana y un (01) plantín de la variedad Cannabis Sativa, que estaba siendo cultivado. Finalmente, un joven de 21 años de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia interviniente.