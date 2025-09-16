Catamarca: policías secuestraron la moto del joven que atropelló ayer a una mujer embarazada

Luego de realizar tareas de su especialidad, personal de la División Investigaciones de la Policía materializó un registro domiciliario en una vivienda de la calle Maestro Espadini al 900, donde secuestró una motocicleta Honda Wave 110 cc.

En este rodado circulaba un joven que ayer en avenida Acosta Villafañe colisionó con otra moto conducida por María Florencia Monges (33), embarazada de ocho meses de gestación, para luego darse a la fuga. La mujer debió ser trasladada en clave roja a la Maternidad Provincial para su atención.

El vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.